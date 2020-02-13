涉嫌受賄當保護傘　雲南省司法廳副廳長被捕

趙立功（左圖）和武文斌（右圖）被決定逮捕。

甘肅和雲南省檢察機關周三（12日）通報稱，對涉嫌受賄的甘肅省人大常委會農業與農村工作委員會前主任武文斌（正廳級）和雲南省司法廳前黨委委員、副廳長趙立功（副廳級）決定逮捕。其中趙立功涉嫌充當昆明市黑社會頭目孫小果的保護傘，其兩名下屬早前亦因此被免職受查。

武文斌被指以權謀私，四處疏通關係，為親屬謀利，大肆收受禮品禮金，大辦喪葬事宜，借機斂財，造成惡劣社會影響。他又與不法商人大搞權錢交易和利益輸送，違規處置國有資產，造成嚴重損失。

資料顯示，現年65歲的武文斌是甘肅臨洮人，自1974年1月參加工作，曾擔任渭源縣農業局副局長、岷縣副縣長、縣委副書記、縣長等職務，直到2013年開始擔任省人大常委會委員、農業與農村工作委員會主任委員等職位。

趙立功任職期間，被指充當孫小果的保護傘，並收受賄賂。公開資料顯示，現年57歲的趙立功原籍山西太原，1991年起先後擔任雲南省公安廳八處秘書科副科長、科長，紅河州公安局局長、刑偵總隊工作負責人、總隊長，昆明市公安局局長、副市長等職位。他在2015年8月開始擔任省司法廳黨委委員、副廳長。