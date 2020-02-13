新冠肺炎：病例首次納入臨床診斷　省單日確診破1.4萬宗

新冠肺炎肆虐，湖北省周四（13日）單日公布新增逾1.4萬宗確診個案，數字驚人。省衞健委指，針對湖北省的疫情特點，在病例診斷分類增加「臨床診斷」，以便患者能及早按照確診病例接受規範治療，提高救治成功率，並由即日起將臨床診斷病例數納入確診病例數公布。

國家衞生健康委辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室聯合印發《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》，其中在湖北省的病例診斷分類中增加「臨床診斷」。方案指，湖北省近期對過往的疑似病例開展排查，並對診斷結果訂正，對新就診患者按照新的診斷分類診斷；為與全國其他省份對外發布的病例診斷分類一致，該省即日起將臨床診斷病例數納入確診病例數。

湖北省衞健委公布，該省新增14840宗確診個案，包括13332宗為臨床診斷病例，累計確診48206宗。相關方案出台後，除武漢市累計確診32994宗外，隨州、孝感、鄂州、襄陽、荊州、黃岡等6個市的確診數字均破千。