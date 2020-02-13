大媽京都狂掃口罩賣畀同胞　晒命：數錢數甩水晶甲

新冠肺炎疫情持續惡化，多地出現口罩荒。在官方及媒體大肆宣揚齊心抗疫的同時，一名住在日本京都的中國大媽，卻透過人脈關係掃光當地的口罩，高價轉賣給國內的同胞，短短半個月內發了2000萬日圓（約141萬港元）的「國難財」。她事後在社交平台上貼相晒命：「沒想到數錢數得指甲（水晶甲）都磨擦掉了。」激起中日網民的憤怒。

內地微信公眾號「東京新青年」透露，該大媽在京都開公司，從事赴日醫療、體檢及民宿等業務，與當地多間醫院和診所有合作關係，成功以「現在因為新冠病毒導致口罩不足，想給中國的親屬送一些過去」為借口，從原本已存貨不足的醫院買到5箱口罩。

「從醫生那裏騙到5盒（箱），我夠拚的了吧！」口罩到手後，大媽便在微信上兜售，之後又陸續到其他醫院搜括。她還在微信上不斷炫富，「最近賣口罩不是賺了很多錢嗎？當然要喝一瓶12年的山崎酒！打包發貨要力氣，得吃好點嘛」、「請允許我炫富一下，最近我戴的口罩是N95，吃的保健食品是XXX最高級版本」……

此外，大媽也不忘揶揄賣口罩給她的日本人：「你們千萬不要把我在京都大街小巷收（購）口罩的事公布出去啊。雖然我讓國內同胞高興了，可是讓日本人失望傷心絕望。有過我足迹的地方，基本空了貨架。他們知道我是罪魁禍首會在我家門口堵我的。我今天已經決定了，明天開始絕對不去跟日本人搶口罩了，因為京都已經沒有了。」

事件不但引起國內同胞的憤怒，她在京都也成為過街老鼠。大媽知道闖禍，隨即在網上及透過傳媒平反，聲稱對自己的行為感到很後悔，她原本是想以搞怪的形式來諷刺那些發「國難財」的劣行，沒想到最後引火燒身，遭大眾誤解。