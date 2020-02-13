新冠肺炎：專家指病人多呈假陰性　CT診斷可免漏診

湖北省新冠肺炎確診病例一日暴增逾萬宗，原因是該省根據國家衞健委不斷更新的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》，將符合具有臨床症狀的疑似及新就診個案，均列入計算當中。不少專家認為，新的診斷標準能有助找出感染者、切斷傳染源、遏止疫情擴散。

臨床診斷病例簡單來說，就是從核酸檢測未發現新冠病毒，即實驗室未確診，但電腦掃描（CT）影像具有肺炎特徵。據中國疾控中心流行病學首席科學家曾光稱，因為一直以來有病人在核酸檢測中屢呈假陰性（即沒確診），因而令病人曝露在社區當中造成病毒散播。透過增設臨床診斷的標準，就能把這些病人納入確診例，對他們採取適當的隔離措施及住院治療，堵塞病毒傳播的漏洞。

一直以來，針對新冠肺炎的診斷標準，都存在核酸檢測或CT影像之爭，甚至有放射診斷科專家認為，應盡快以肺部CT影像結果取代核酸檢測作為臨床確診的主要依據。武漢中南醫院影像醫生張笑春稱，目前武漢市家庭聚集性發病愈來愈多，而且大多個案的傳染源經多次核酸檢測呈陰性，且無任何臨床症狀。如採取家居觀察，恐造成疫情蔓延。

南京醫科大學公共衞生學院流行病學系教授楊蓉西則指，由於現在核酸檢測用的試劑盒僅半個月開發出來，可能造試劑靈敏度特不足，從而導致檢測的結果不穩定。

美國德薩斯州大學安德森癌症中心終身教授、美國放射腫瘤學會會士張玉蛟則表示，雖然CT檢測也存在局限性，但世上沒有任何診斷手段是完美無缺，以CT作為新冠肺炎診斷的考量可避免漏診。

中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉也指出，增加臨床病例的診斷有助醫生對疾病多一個判斷。醫生診斷時，病人的病史、症狀體徵、臨床化驗、CT，都要綜合分析。