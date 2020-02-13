新冠肺炎：中央要求確保農產品供應　不得關閉屠宰場

新冠肺炎在全國肆虐，多個省市處於「半封城」狀態，物資供應出現不同程度短缺。國務部周三（12日）下發通知，要求各地切實履行「菜籃子」市長負責制，保障蔬菜、肉類、水產等的供銷和價格調控，同時不得關閉正常經營的屠宰場，支持合規的屠宰場盡快復工。另各地要及時解決農產品供應上的突出問題，力戒形式主義及官僚主義。

通知要求，農產品穩産保供屬於重要政治任務，地方政府須做好生産發展、産銷銜接、流通運輸、市場調控、質量安全等各項工作，保證産品調得進、供得上、不脫銷、不斷檔；要積極引導種植大戶、合作社等具規模的經營主體展開互助合作；加快恢復生豬生産，及時做好畜禽補欄；加大蔬菜農藥、禽蛋和水産品獸藥殘留監測監管力度。

在農產品運輸上，除必要的對司機快速體溫檢測外，對運輸車輛嚴格落實不停車、不檢查、不收費等優先便捷措施，確保區域間快速調運。地方政府也不得攔截計送蔬菜種苗、雛禽、水產種苗、飼料、化肥等的農資運輸車輛，應在財政上適當給予補助。

活禽交易市場則要加強分類管理，明確開辦者和銷售者責任，加強監管排查，嚴格落實按時清洗消毒、定期休市、過夜零存欄等管理措施。因防範疫情暫停交易的，通過集中屠宰、產銷對接等方式，建立「點對點」銷售通道，解決活禽屠宰上市問題。