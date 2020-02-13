張曉明被免去港澳辦主任職務 由夏寶龍兼任

官媒周四（13日）報道，國務院免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級），其職務由全國政協副主席夏寶龍兼任；而國務院港澳事務辦公室副主任則由香港中聯辦主任駱惠寧，以及澳門中聯辦主任傅自應兼任。

資料顯示，張曉明今年56歲，是江蘇泰興人，畢業於西南政法學院法律系，再於中國人民大學法學院修讀刑法碩士。1986年，他加入國務院港澳辦工作，出任副主任科員。1988至1990年任中英聯合聯絡小組中方代表三秘；1994至1997年任港澳辦香港政務司處長；2004年至2012年期間出任港澳辦副主任；2012年出任香港中聯辦主任；2017年接替退休的王光亞任港澳辦主任。

至於夏寶龍，據中國政府網資料顯示，他1952年於天津出生，於北京大學經濟學院政治經濟學畢業，2003年前一直在天津任職，官至天津市副市長。2003年起調任浙江省，先後任省委副書記、政法委書記、省長、省委書記及省人大常委會主任；2018年起出任全國政協副主席兼秘書長。

根據最新人事變動，港澳辦組成是1名主任，6名副主任，有政界人士分析今次人事變動是新的鐵三角組成，包括首次加入中央駐港澳代表，為日後強勢領導港澳事務做好準備。