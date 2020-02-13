新冠肺炎：內媒盤點坊間自製口罩　部分防護力接近零

在國內的外科口罩嚴重缺貨下，各地都有民眾發揮創意，利用生活上常見的物料自製替代品。內媒盤點各類自製「口罩」，指這類替代品雖然能掩住佩戴者的口鼻，但實際的防護作用參差，甚至接近零。另如替代品的密閉性太強，反而會增加窒息的機會。

報道舉出多種常見的例子，包括水果皮口罩、塑膠袋口罩、水桶口罩，以及仿真口罩。水果皮口罩的製作最簡單，材料只需要半個橙、兩條橡筋，事實上它對病毒的防護效果幾乎沒有，且阻隔不了飛沫，它純粹帶有水果味，能讓用家感到神清氣爽。

使用塑膠袋口罩取代外科口罩的例子也頗常見，這種方式防護效果好一些，如密閉性夠強的話能夠阻隔飛沫，但同樣非常不值得提倡。因為密閉性太強，用家可能窒息。而水桶口罩的靈感可能來自防毒面具，但是防護效果差天共地，且製作時容易割傷手。

至於仿真口罩則最接近醫用外科口罩，防護效果相當不錯，是外科口罩短缺時最佳的自製方案。它的缺點是製作難度非常高，除了要仿照外科口罩的三層式設計，在剪裁、摺疊、縫合上要做足，最後還需用紫外線或放在陽光下照射消毒，普通人不易自製。