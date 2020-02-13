新冠肺炎：市衞健委證實第四代感染　專家憂疫情擴大

重慶市衞健委周四（13日）公布，截至當日凌晨零時，該市新冠肺炎新增病例中，除三代感染病例佔比例明顯增加，更首次發現出現2宗四代感染病例。專家擔心，傳染鏈條延長，將令疫情防控難度進一步加大。

截至周三凌晨，重慶市累計報告新冠肺炎確診病例518宗，其中重症29宗，危重病例24宗，死亡病例3宗，出院病例102宗，7170人正在接受醫學觀察。

該市衞健委提醒，為更快發現、鎖定傳染源，必須強化地毯式排查和網格化管理，特別對由疫情重點地區赴渝返渝人員、確診病例密切接觸者、購買咳嗽發燒等藥物人員為重點進行排查。

據了解，要證明病毒具備持續人傳人能力，至少需要出現三代以上的人際傳播。就這次新冠病毒傳播，第一代感染者指在武漢華南海鮮批發市場內的感染者；第二代感染者是被第一代感染者傳染的武漢人或去過武漢的人；第三代感染者本身沒去過武漢，但被離開武漢的人傳染；第四代感染者則是全國各地被第三代感染者傳染的人。