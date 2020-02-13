新冠肺炎：封城20日　武漢解禁市民可申請返漢

新冠肺炎疫情持續，疫情爆發地的湖北武漢市自上月23日封城，至今已20日。該市江岸區、江漢區、武昌區等12個區的有關部門，周二（11日）、周三（12日）就陸續發布通知，容許在外人員返回武漢，並優先安排醫療防疫機構、防疫藥品、用品、藥械等生產經營單位、保障城市公共事業運行必需、重要國計民生相關企業等從業人員先行返回。

據江岸區防控指揮部的通知，當局將堅持錯峰返程和分批實施在省外滯留的市民返回武漢；返漢人員須向所在單位或社區提出返漢申請，並通過微信、QQ、電子郵件等方式提交；申請者須身體健康，沒有發燒、乾咳、氣喘等症狀，返回後須做好為期14天的健康監測，加強疫情防控。

通知指，返漢人員需嚴格遵守相關地區疫情防控要求，若出現發燒等相關症狀，需及時報告和就診；有關地區的疫情防控指揮部將負責審核申請及統籌。除上述地區外，該市洪山區、漢陽區、青山區、東西湖區、黃陂區、蔡甸區、江夏區、東湖風景區、武漢開發區等亦實施有關措施。