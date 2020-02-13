新冠肺炎：鍾南山團隊從糞便分離出活性病毒　衞健委指有待研究

鍾南山團隊、呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存表示，該團隊在廣州中山大學附屬第五醫院一宗新冠肺炎重症患者凡糞便樣本中，分離出活的冠狀病毒。國家衞健委周四（13日）指出，這並不意味病毒的主要傳播途徑發生變化。

趙存金認為，相關發現並非偶然；他指出國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟團隊，亦有相同發現，提示新冠病毒傳播可能有新途徑，但會否造成人傳人，還要進一步研究。

趙金存同時介紹病毒變異的研究情況，指出研究人員分離出多株新冠病毒，並已進行病毒的分離培養，「不同的病人分離出的病毒，和武漢分離的第一株病毒比，還是有變化的。但對RNA病毒，新冠病毒有3萬多個堿基，有5個堿基和原始病毒是有差異的這5個堿基的突變，對於3萬個堿基來說，只佔很小的一部分」。

國家衞健委周四在召開新聞發布會，新聞發言人、宣傳司副司長米鋒指出，部分病例早期症狀中，有腹瀉等胃腸道症狀，患者糞便標本中核酸檢測呈陽性或分離出病毒，提示感染新冠病毒後，病毒在消化道內也可以增殖。

他指出，通過對病例臨床表現分析表明，不管患者消化道症狀是初發症狀，還是迸發症狀，該病最主要的靶器官仍為呼吸道，肺炎仍是最主要的臨床表現。

他續指，糞便中分離到病毒，並不意味該病主要傳播途徑發生變化，仍為呼吸道、接觸傳播為主，消化道傳播（包括糞口傳播）的作用和意義仍需進一步觀察和研究。