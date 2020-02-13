新冠肺炎︰中央要求孝感黃岡採取和武漢同等隔離救治措施

新冠肺炎疫情持續蔓延。中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組周四（13日）召開會議，會議指出，湖北省特別是武漢市仍是疫情防控的重中之重，但孝感、黃岡等地要採取和武漢同等措施；同時，湖北和武漢要進一步加強管控交通，做到內防擴散、外防輸出。

會議指出，要繼續把湖北省，特別是武漢市作為疫情防控的重中之重；其中武漢市要對「四類人員」（確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發熱患者、確診患者的密切接觸者）加速分類集中收治或隔離；孝感、黃岡等地亦要採取與武漢同等的隔離救治措施。湖北和武漢要進一步強化「離（武）漢離鄂（湖北）」通道管控。

會議又指出，通過錯峰等措施，今年不會出現往年的返程高峰，但各省仍要做好防控措施，因應本省各市縣疫情，合理制定差異化精準防控策略，視乎疫情有序恢復生產生活秩序。

會議又認為，有效藥物和救治是戰勝疫情的關鍵環節，必須總結近6000宗治愈病例，完善診療方案；同時更針對性防止輕症轉為重症，及開展重症患者救治，抓緊投放臨床有效藥物，提高治愈率、降低死亡率。