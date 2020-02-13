新冠肺炎︰官方投放口罩售2蚊人仔　網民轟「1蚊你又拉」

新冠肺炎肆虐，導致醫療防護物資不足，各地嚴打哄抬物價行為。湖北洪湖市華康大藥房因把入貨價每個6毫子（人民幣，下同）的口罩，以每個1元售出，結果被罰款，引起輿論爭議。事件尚未平息，湖北省政府周四（13日）又宣布，將在各大零售藥房以每個2元「平價」，出售入貨價僅1元的口罩，結果引來網民狂轟。

據了解，洪湖市監局認為華康大藥房所銷售的口罩，入貨價與售價差額超過15%，故作出處罰，惟引來網民批評；不少網民認為藥房是「良心買賣」，批評當局「胡亂作為」。至周三（12日）晚上，洪湖市委宣傳部公布，將對處罰啟動重新調查，同時紀檢部門亦介入調查是否存在執法人員違紀等情況。

民怨尚未平息，湖北省市監局周四又宣布，當天已籌集首批50萬個民用口罩，將通過武漢小藥藥公司投放向1235間零售藥房；武漢小藥藥公司按進貨價每個1元供應予藥房，並要求藥房以每個2元向市場供應。第二批80萬個民用口罩經已到貨，除供應防疫部門外，其餘將通過超市、藥房等對外銷售。

消息一出，隨即引來網民猛烈批評。其中有網民質疑「只許州官放火，不許百姓點燈」、「一元不可以，兩元就可以，湖北太爛了」。另有網民嘲諷，「一塊的不抓 它兩塊的怎麽賣得出去啊」、「為了可以賣2元，所以先抓了賣1元的」。另有網民調侃「不行太貴了這都百分百利潤了，比昨天6毛進價賣1塊的還過分，官方就這麽起帶頭作用的嗎」、「你這個售價會被罰款！會被罰款！會被罰款！」