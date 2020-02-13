新冠肺炎︰疑感染不欲連累家人　老翁跳樓亡

新冠肺炎疫情重災區湖北武漢市，確診人數持續暴增，至今累計確診人數佔全國一半以上；縱然當局加緊興建醫院，但病床數目仍緊張。武漢市硚口區一名70歲疑似新冠肺炎患者，因一直未獲安排接受檢測，導致無法接受治療，在不欲連累家人下，周一（10日）在家中跳樓自殺，當場身亡。

死者兒子梁鑫向內地傳媒表示，父親當天下午2時許向母親說了一句「不想連累你」後，便用手撐着9樓露台欄杆往下翻，隨後證實當場身亡。梁鑫透露，父親罹患尿毒症已有5年，上月27日在湖北省省中山醫院接受透析（洗腎）後，出現發燒症狀，懷疑治療期間被傳染。因疑似感染新冠肺炎，梁父轉到普愛醫院接受透析，惟院方表明，其父必須確診後，才能繼續治療。

由於官方一直未安排梁父接受核酸檢測，導致他未能接受透析，連續多次吃不了飯，腹瀉不止，奄奄一息。梁鑫先後向當地社區、街道辦求助，希望官方能加急處理，並表明「重度尿毒症不是普通病人，做不了透析會死」，惟對方回應仍是「疑似病例只能居家隔離」、「在走流程中」。

直至周一下午，梁父仍未等到社區安排核酸檢測的消息，萬念俱灰下自殺。至當晚9時許，梁父的遺體才由專車運走。