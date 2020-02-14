新冠肺炎：用康復者血漿治療11人　中國生物稱效果顯著

新冠肺炎疫情席捲全球，國際均關注就研發疫苗的進度。內地醫藥集團公司「中國生物」周四（13日）晚表示，在新冠肺炎康復者的血漿中，檢測出高效價的病毒中和抗體；特免血漿上周六（8日）在湖北武漢市江夏區第一人民醫院投入臨床，11名重症患者治療效果顯著，實驗證明能夠有效殺死新冠病毒。

中國生物表示，新冠特免血漿製品是由康復者捐獻，含高效價新冠病毒特異性抗體。經嚴格的血液生物安全性、病毒滅活、抗病毒活性等檢測，已成功製備出用於臨床治療的特免血漿。據臨床結果反映顯示，患者在接受治療12至24小時後，主要炎症指標明顯下降，淋巴細胞比例上升，血氧飽和度、病毒載量等重點指標轉好，臨床體徵和症狀明顯好轉。

有參與研究的專家指出，從臨床病理發生過程來看，大部分患者經過治療康復後，會產生針對新冠病毒的特異性抗體，可殺滅和清除病毒。在缺乏疫苗和特效治療藥物下，採用特免血漿製品治療新冠肺炎，可大幅降低危重患者的病死率。另倡議其他康復者捐獻血漿，其條件包括18至60歲，曾感染過新型冠狀病毒，出院後目前身體狀況較好。