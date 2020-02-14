新冠肺炎：防控疫情不力　廣州海珠區8名幹部被問責

多輛旅遊巴在涉事大廈等候撤離的住戶（右圖）；有防疫人員在大廈戒備（左圖）。

廣東廣州市海珠區保利天悅屋苑日前有住戶隱瞞病情，導致同幢大廈不同樓層、相同單位的6名住客均被確診，其他住戶被緊急安排撤離。市紀委監委周四（14日）通報，由於當局防控疫情不力，對海珠區疾控中心主任郭鉅旋等8名幹部，分別誡勉處理、問責及警告處分。

通報指出，涉事屋苑的余姓住戶及其家人從重點疫區返回後，因隱瞞病情並未及時接受隔離診治，導致該家庭及同幢住戶共6人被確診感染，12名物管人員和其他同幢住戶需被集中隔離醫學觀察。由於對防控疫情不力，遂對海珠區疾控中心、琶洲街道、鳳陽街道等有關部門領導及工作人員防控責任落實不力嚴肅問責。

當中，海珠區疾控中心主任郭鉅旋、琶洲街道黨工委書記蘇明慶、琶洲街道辦事處主任楊科、鳳陽街道辦事處副主任王東強被誡勉處理；而同區疾控中心副主任潘捷雲政務則被警告處分；琶洲街道辦事處副主任余春麗、東北社區居委會主任徐雁鴻、鳳陽街道城管專職幹部何峻夫則被黨內警告處分。