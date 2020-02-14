新冠肺炎：旅客被隔離觀察14天　遭酒店強行收住宿費

隨着新冠肺炎疫情惡化，從重點疫區回家的市民，均必須被安排隔離。陝西榆林市靖邊縣有網民周四（13日）向內地傳媒透露，指自己與家人因從湖北武漢回家，遂被安排在一定點酒店隔離觀察。惟觀察期過後，竟被酒店方告知需支付6132元（人民幣，下同，約6950港元）才能離開；縣政府目前未有就事件回應。

據披露文件可見，涉事網民在上月28日入住靖園大酒店開始隔離；14天過後，網民獲酒店方通知，指出所有人員在隔離期間所產生的費用自理，而住宿費標準為每房間每晚228元（約258港元），而伙食費則每人每天105元（約119港元）；網民需要在周三（12日）前繳清費用，否則不予辦理解除隔離的相關手續。

該份文件又提到，上述內容均是由靖邊縣人民政府會會議後決定。同在隔離點的另一家人表示，在返鄉途中經過南昌，卻被當做是從湖北回來而送至隔離點，當時有工作人員表示費用會由政府支付，後來一改口風，要求他們必須付費才能離開。