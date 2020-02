中國大陸與美國在台海的軍事角力加劇之際,美國共和黨參議員克魯茲周四(13日)提出「台灣主權象徵法案」)(Taiwan Symbols of Sovereignty Act),要求華府允許台灣外交及軍方人員在美國執行公務時,可身穿制服及展示青天白日滿地紅旗。

克魯茲表示,希望透過法案推翻美國前總統奧巴馬於2015年頒布、名為「對台交往準則」(Guidelines on the Relationship with Taiwan)的機密備忘錄。該備忘錄禁止台方人員在美國展示青天白日滿地紅旗,並禁止美國國務院、國防部在社交網站上張貼台灣主權象徵的圖樣,限制美國對台灣的支持。

克魯茲指,大陸對台灣及美國在該地區盟友的敵意正與日俱增,美方及其他國家須堅定與台灣站在一起,是十分重要的事。允許台灣官員能在美國展示他們的旗幟,是朝正確方向邁出的一步。法案已獲魯比奧、柯頓、霍利等8位共和黨參議員聯署支持。