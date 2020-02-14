法國允華為有限度參與5G建設　但優先選擇歐企

美國司法部加控中國科技巨企華為盜取商業機密罪名之際，法國財政部長勒邁爾周四（13日）表示，不會排除華為參與該國的5G網絡建設，但會採取預防措施維護法國的主權利益。

勒邁爾稱，若從技術及價格的角度來說，華為能提供更好的選擇，就可參與法國5G項目，不會受到歧視。法國亦可能在軍事及核設施等敏感區域附近實施限制，以保障自身權益，勒邁爾覺得這並非歧視行為。被問到會否在5G項目中優待芬蘭公司諾基亞及瑞典公司愛立信，他直言如果歐洲企業能為法國提供解決方案，政府會優先考慮這些企業是很正常。

近日有多間法國媒體報道指，法國擬對華為採取的限制措施包括禁止華為5G設備進入數十個法國大城市、給予華為設備的安全複審期明顯較給予諾基亞及愛立信的短。

中國駐法國大使館稱如果法國基於安全考慮而作出限制，就應有公開透明的標準，並對所有企業一視同仁；若因企業所屬國家而實施差別待遇，就是歧視及變相的保護主義，不符合市場經濟原則及自由貿易規則。中方強調，中國在5G網絡建設上一直公平對待諾基亞及愛立信、容許它們參與核心工作，不希望因歐洲國家歧視華為的做法而損害歐洲企業在中國的發展。