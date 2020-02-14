新冠肺炎：疫情衝擊供應　美高官促減依賴華藥物

新冠肺炎疫情持續在中國境內蔓延，多地政府以大規模封城及限制交通應對。但有跨國製藥公司擔心，如果封城持續下去，個別關鍵的製藥原料可能中斷供應。同時，中國限制醫用防護裝備出口，導致美國的醫用口罩短缺，白宮國家貿易委員會主任納瓦羅敦促美方在製藥及醫療物資供應上，減少對中國的依賴。

中國是美國最大的醫療設備供應國，包括磁力共振設備、手術服以及測量血液含氧量的設備。倘中國不願或不能再向美國供貨，數以千計美國病人將面臨死亡。納瓦羅受訪指，美國不一定要依賴其他國家提供口罩及疫苗等各種必需品，即管是最親密的盟友。中國是全球最大的口罩生產國及出口國，最大日產量為2000萬個。但疫情爆發後，全球掀起搶購潮，有報道指中國已叫停企業向美國出口醫用口罩及其他醫用物資。

由中國生產的抗生素、治療糖尿病藥物、鎮痛劑和抗HIV病毒藥物佔全球供應鏈的關鍵位置。美國德州農工大學的研究文章顯示，治療乳腺癌和肺癌的活性藥物成分及抗生素萬古霉素（Vancomycin）幾乎都是中國製造。中國亦是全球肝素的唯一供應國，肝素是一種血液稀釋劑，用於心臟手術、洗腎和輸血。有印度藥廠的高層憂慮，除非中國恢復生產，否則多數藥企的供應將在本月耗盡。