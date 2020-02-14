新冠肺炎：市人大常委立法　禁食野味建名錄管理制度

在中央嚴令禁止食用和交易野生動物後，各省市都推出措施配合。天津市人大常委會周五（14日）召開會議並通過決定，即日起禁止任何人以食用或者生產、經營食品為目的，獵捕、出售、購買、運輸野生動物及其製品。同時，天津將實行禁止食用野生動物名錄管理制度，經市政府批准後公布實施。

新規定將國家重點保護野生動物、市重點保護野生動物、國務院野生動物保護主管部門認定有保育價值的野生動物，以及法律禁止食用的其他野生動物納入範圍。至於合法人工繁育、許可食用，且經檢驗檢疫的則不被禁止。餐飲經營者亦不得借野生動物作招徠，誘導顧客。

新規定要求，天津市及區兩級政府應加強對禁止食用野生動物工作的組織領導，督促有關部門依法履行監管職責，鄉鎮人民政府、街道辦事處須配合工作。公安、農業農村、市場監管、林業等部門按照各自職責，負責或做好禁止工作。各級政府、街道辦、居委會、村委會應組織宣傳教育，提高市民的健康安全意識。

違反有關規定的市民及商戶，將被罰款及責令整改，情節嚴重者，依法吊銷相關許可證。如職責部門在禁止食用野生動物相關工作中未依法查處，或有濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等情況，主管人員和其他直接責任人員將被處分。