新冠肺炎：疾控中心戰時狀態　禁非前線戴N95

新冠肺炎疫情持續，北京市疾控中心黨委周四（13日）發布戰時狀態令，要求所屬黨員職工充分認清危急關頭、非常時期及關鍵時刻的緊迫感及重要性，自覺樹立非常意識，進入戰時狀態；非疫情前線的職員不得佩戴醫用N95口罩，包括自行購買的N95口罩。

疾控中心表示，中心無條件服從戰時狀態黨委決策部署及防控工作，聽從統一號令、統一指揮、統一行動；疫情期間，全體疾控中心職員嚴禁離開北京及嚴禁下班聚餐，所有人上班前要量體溫，盡量以電話或微信聯絡，減少開會及縮短開會時間，控制開會人數。

從事流行病學調查、病原檢查及密切接觸者管理的前線人員，要嚴格落實防控指南及操作規範，做好個人防護要求，加強實驗室管理，杜絕病原菌及各種樣本被盜、洩露及遺失。

此外，器材物資保障部門要按照「返京大人流」防控形勢需要，提前做好計劃，每日評估並儲備、管理好防護物資，掌握物資存量、日消耗量，作高效科學調配。

對於違反疫情防控工作紀律要求，並給中心及全市防控工作造成重大不良影響及嚴重後果的中層幹部及支部書記，一律先行停職或免職。