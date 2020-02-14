新冠肺炎：1716醫護染病　中央撥805億人民幣防疫

國務院新聞辦周五（14日）召開新聞發布會，由國家衞健委、人社部及財政部共同主持。會上提到，截至周二（11日），全國醫護人員確診新冠肺炎病例1716宗，6人不幸死亡，佔全國死亡病例0.4%。當中湖北醫護人員確診1502宗，武漢佔1102宗。政府已撥出805.5億元（人民幣，下同，約911.8億港元）防控資金，並為前線醫護安排各種支援。

國家衞健委副主任曾益新表示，前線醫護人員工作量非常繁重，休息時間有限，心理壓力很大，感染風險也高。政府已推出措施，要求各地根據疫情防控的實際情況，合理為安排工作。在任務完成以後，醫護人員所在單位要安排輪休，保障其休息時間。政府亦已推出多項措施，改善醫護人員的待遇及工作條件，包括向他們提排補助；同時醫護人員因履職感染，明確認定為工傷。

另外，國家衞健委已制定心理援助熱線工作指南，並在全國共開通448條免費心理援助熱線，並在此基礎上，為一線醫護人員開設11條心理援助專線和7個心理網絡平台，24小時接聽一線醫務人員的咨詢。

三部門已聯合發布文件，明確對歧視前線醫護人員及其家屬行為者，及時進行批評教育，情況嚴重者依法處理。在疫情防控工作中傷害醫護人員者，堅決嚴肅查處。

在稅費優惠方面，對運輸重點物資的企業相關收入免徵增值稅，促進防控物資及時運送。對相關防疫藥品、醫療器械免收註冊費，同時加大對藥品和疫苗研發的支持，加大鼓勵社會捐贈的稅收優惠力度，直接對醫院的捐贈納入享受優惠政策的範圍，取消稅前扣除比例的限制，對企業和個人的捐贈計入所得稅稅前的全額扣除。

有外媒記者問到，國家衞健委最新發布的疫情防控指南中，為何不把無症狀感染者列為確診病例？無症狀感染者數量有多少？有關做法整體確診人數有何影響？曾益新未正面回應，僅重新介紹防疫指南上的內容，表示無症狀感染者傳染病毒的概率「可能會小一些」，按規定不在報告範圍內，亦不需要對外進行公布。