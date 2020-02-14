中工院士2款治療藥物數據遭質疑　缺乏臨床試驗結果

中國工程院院士、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟，近日在湖北武漢公布最新研究成果，指根據初步測試，阿比朵爾（Arbidol）和達蘆那韋（Darunavir）2款藥物能有效抑制新冠病毒，建議納入國家衞健委第六版診療指南。惟內地傳媒周五（14日）報道，指李蘭娟公布的研究數據遭到多位專家質疑，且缺乏臨床試驗結果。

根據李蘭娟團隊公布的研究成果指，體外細胞實驗證實，阿比朵爾在10至30微摩爾濃度下，與未用藥物處理比較，能有效抑制病毒達到60倍，且顯著抑制病毒對細胞的病變效應；而達蘆那韋在300微摩爾濃度下，能顯著抑制病毒複製，效率更達到280倍。

惟報道引專家指出，在上述試驗數據中，2款藥物的生物活性較差，如要實現有效濃度，病人或需服用上萬片藥物，副作用遠大於療效，且不可能實現；專家認為，要證實2款藥物的有效性，需要更多臨床試驗和研究數據。

據了解，達蘆那韋是一種常見的愛滋病治療藥物，而阿比朵爾則是一種抗流感病毒藥物。雖然李蘭娟團隊尚未進行臨床試驗，惟內媒發現，內地已有多間醫院宣稱使用上述2款藥物治療確診病人。目前，李蘭娟方面暫未作出回應。