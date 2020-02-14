情人節時興送口罩　全國最大花市花價插水

今天（2月14日）是西方情人節，本應是鮮花最熱銷的日子，但受到新冠肺炎疫情衝擊，今年買花的人寥寥無幾。有「亞洲最大花市」之稱、佔全國70%交易量的雲南昆明斗南花卉市場，節前鮮花成交價全面插水，跌至平日三分一，生意額也僅餘去年三成。大多數商戶為了節省成本，寧願選擇不開舖，而提前入貨的鮮花則只能含淚銷毀。

內媒報道，斗南花市去年拍賣的A級玫瑰花，一枝最高價達5元（人民幣，下同，約5.6港元），今年只值1.5元（約1.7港元）；昆明機場去年每天外運鮮花達750至900噸，今年只剩120噸。另外，去年每日僅有不到5%的花卉會被銷毀，今年被銷毀的比例卻高達30%以上。單在本周一（10日），玫瑰花總供應量有400多萬枝，銷毀的估計超過百萬枝。

有當地花農指出，花農稱，武漢肺炎令到內地對花卉的需求極低，加上運輸成本高，供應商、花農都不願意把花拿出來賣。有網民則開玩笑稱，相比愛情，還是生命最可貴。

在國內的網購物平台上，今年最熱搜的禮物排名，口罩毫無疑問地位列第一，然後是護目鏡、酒精消毒棉片，其次多種蔬果也榜上有名。如果將關鍵詞收窄到「花」，搜尋量最多的也不是玫瑰，而是西蘭花、椰菜花，以及零食花束。