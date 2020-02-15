掃黑除惡「百日追逃」結束　4112逃犯歸案

全國掃黑辦周五（14日）通報，自去年11月4日展開掃黑除惡「百日追逃」，截至周二（11日）行動期滿，全國共有4112名涉黑涉惡逃犯到案，到案率為87.2%；其中，50名A級通緝犯到案41人，到案率達82%。

全國掃黑辦指出，自最高法、最高檢、公安部、司法部發布《關於敦促涉黑涉惡在逃人員投案自首的通告》以來，共有1873名逃犯主動投案，到案率為45.5%。全國掃黑辦通過「12337」舉報平台，向各地下發重大案件線索；公安部對50名重點在逃人員發布A級通緝令，確定了4713名逃犯抓捕責任，建立和落實追逃責任制，同時加強與國際刑警組織合作，均使「百日追逃」行動取得實效。

另外，各地掃黑辦和公安機關聞令即動、擔當作為，通過新媒體集中發布、公開懸賞、群眾舉報等方式，又加強跨境執法合作，展開境外追逃，多地又建立專班，對逃犯因情施策等，均收到良好效果。

全國掃黑辦有關負責人表示，下一步要將加強協調指導，進一步深入推動追逃工作，強調「有逃必追，一追到底」，同時把追逃成果應用於破案攻堅，全力追繳贓款贓物，嚴查為逃犯提供便利的「關係網」和「保護傘」。

另各地要貫徹寬嚴相濟刑事政策，促使罪犯如實供出漏人、漏罪線索，進一步發動人民群眾提供線索，並結合新冠肺炎疫情防控、全國人口普查等時機，再深挖潛藏較深的涉黑涉惡逃犯；同時要推動形成追逃的長效常治工作機制，使逃犯放棄幻想，主動投案。