新冠肺炎：當局徵用腫瘤醫院　癌症病人被強制出院

新冠肺炎疫情爆發後，湖北武漢醫療資源短缺。內媒報道，武漢廣發腫瘤醫院近日被臨時徵用，用來收治疑似患者，惟該醫院的至少15名癌症患者則被強制出院，甚至有病人因離院後缺乏治療而死亡。

該院一名胃癌晚期患者，在本月5日晚上收到醫院被徵用的通知，他隨即被停藥、遭抬出醫院。3日後，河南省周口市醫療隊接管了該院。

上述胃癌晚期患者的家屬劉軍（化名）表示，當晚6時，醫院要求病人立即搬到另一橦病樓；至晚上近8時，護士長接獲上級通知，要求所有病人馬上離開醫院，全部回家，稱醫院已完全被徵用。，劉軍稱當時情況混亂，至少有15個病人被要求離開；醫院更未提供後續治療方案，「停止輸液，回家只能等死」。

內媒報道，劉軍的患病親屬回家之後，未有接受治療，體內不斷出現新的炎症，健康狀況每下愈況，之後逝世。

此外，武漢協和醫院於本周三（12日）改造腫瘤中心院區，新增850個床位，用以收治新冠肺炎重症患者，該區部分病人被要求出院。有患者家屬擔憂，家人出院後得不到治療。

協和醫院黨委書記張玉回應，留院的是病情較重的患者，而病情較輕、化療結束的患者被建議出院，若出院後病情惡化，可重新入院。