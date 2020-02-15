新冠肺炎：鍾南山助研發病毒試劑盒　提高陽性檢出率

廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室周五發布消息，指在國家衞健委高級別專家組組長鍾南山的指導下，實驗室聯合中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院、廣州再生醫學與健康廣東省實驗室等，研發出新冠病毒IgM抗體快速檢測試劑盒，並已已完成臨床初步評價。

消息指，該試劑盒應用膠體金免疫層析技術，採用間接檢測患者的新冠病毒IgM抗體，僅需採取一滴血就可在15分鐘內肉眼觀察獲得檢測結果，且患者血漿即使稀釋500至1000倍後，仍能檢測出陽性。

與目前診斷所用核酸檢測相比，該試劑盒檢測更加簡單高效，靈敏度強和特異性高，能夠有效突破現有限制，縮短用時且實現疑似患者的快速診斷，以及密切接觸人群的現場篩查。

試劑盒早前已在湖北某醫院進行應用試驗，通過對部分臨床已確診者的血樣進行複檢，該試劑盒能檢出相當部分陽性。同時，在取自湖北、廣州600多份臨床樣本的檢測試驗中，試劑盒檢出率與臨床診斷結果具有高度的符合率；目前樣品已大批送至武漢、黃岡等基層衞生機構測試評估。