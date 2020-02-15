新冠肺炎：傳針對中國人　德專家斥病毒不懂種族歧視

新冠肺炎在全球漫布陰霾，中國民間傳出種種遙言。有消息指病毒並非來自蝙蝠，而是實驗室裏人為洩漏的「生化武器」，並且針對目標就是中國人。謠言傳播的速度比新冠病毒更快，導致民眾陷入恐慌；有專家表示，上述言論荒謬，強調冠狀病毒並不懂得「種族歧視」。

有德國傳媒訪問哈雷大學醫學院的病毒醫學研究所所長克庫勒教授，他解釋，冠狀病毒需要和特定受體結合才能入侵肺部，就如用一條鑰匙開鎖一樣，必須完全脗合才能開啟。他直言只要知道冠狀病毒的致病原理，就能夠輕鬆反駁「病毒針對中國人」的說法；而且新冠病毒和沙士病毒的受體均是一樣的，每個人都有且不分人種。

另對於5年前某生物權威雜誌報道，美國實驗室將源自中國的蝙蝠冠狀病毒重製成新病毒，引起學術界爭議。克庫勒表示，醫學界的確存在人工編寫病毒基因，從而測試其潛在致病性；但有些冠狀病毒即使基因序列相似，致病性卻天差地別，報道所提及的新病毒，與目前爆發疫情的新冠病毒存有差異，「武漢的病毒不可能來自於它」。