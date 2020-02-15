中方準備實行首階段協議　王毅籲美方切實履行承諾

正在德國出席慕尼黑安全會議的中國外長王毅，周五（14日）接受英國傳媒訪問，指中方已準備好履行首階段貿易協議，並會承擔應盡的義務，惟美國現時因新冠肺炎疫情全面限制兩國之間的人員往來，對執行協議帶來不便，希望美方尊重世界衞生組織建議，避免採取不必要的旅行和貿易限制，並切實履行段協議中作出的承諾。

被問及中國是否對美國構成威脅時，王毅指中方願與美方遵循和平共處5項原則，建立和發展長期穩定的友好合作關係，相反美方不斷向中國施加壓力、動輒指摘和抹黑，包括審議和通過干涉中國內政的議案、制裁中國企業投資發展等，所以應該是美國在威脅中國。

王毅表示，新冠肺炎疫情為中國和世界帶來挑戰，但中國已採取全面防控工作，強調疫情總體受控。他又指，部份國家防控疫情的措施是合理和可以理解，亦有國家對疫情過度反應，引起不必要的恐慌。由於各國仍要與中國互動，相信隨形勢發展和疫情受控，各國會檢視並放鬆現有限制。

對於中方是否在朝核問題上失去耐心，他指問題關鍵不在於中國是否有耐心，而是美朝之間是否有相向而行的誠意，重申中方主張通過對話實現半島無核化，同時維護半島和平穩定，強調不能讓來之不易的緩和局面再次失去、和平的窗口再度關閉。

針對中東地區安全，王毅稱不能僅靠軍事力量的威懾，而是國家之間建立相互信任，通過互利合作形成利益融合，才有長久且可靠的安全保障。中國向中東地區派出1800名維和人員，並與中東國家舉辦中東安全論壇，共同探討全新的安全框架，中方將繼續為促進中東的和平、安全與發展發揮建設性作用。

此外，王毅分別與北約秘書長斯托爾滕貝格，以及加拿大外長商鵬飛會面。斯托爾滕貝格表示，北約願意加強與中方的關係，在阿富汗、中東、伊拉克、軍控等問題上與中國合作。

王毅稱雙方不存在地緣矛盾和競爭，中方願在平等和相互尊重基礎上不斷加強與北約合作。針對新冠肺炎疫情，商鵬飛稱加方將堅定與中國人民站在一起，繼續向中方提供一切必要援助。