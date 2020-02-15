新冠肺炎：逾2.5萬名醫護及P3實驗室支援　規模超越汶川地震

王賀勝強調當前疫情防控到達最關鍵的階段。

中國國務院新聞辦公室周六（15日）首次在湖北武漢市舉行新聞發布會，並以5G直播。國家衞健委副主任、湖北省委常委王賀勝表示，截至周五（14日）已派出217隊醫療隊，共25633名醫療隊員到湖北參與救援，並調集3個移動P3實驗室支援湖北，調用規模和速度超越汶川地震的醫療救援。

王賀勝表示，目前已開放9個方艙醫院，有逾6960張床位，已收治5606名患者。下一步將根據需要，繼續騰空醫院部分病房，徵用部分場館，改造為定點醫院和方艙醫院，確保已排查確診的患者和疑似患者可集中收治，確保所有沒有收治患者人數清零。

王賀勝指出，湖北省一半以上的確診病例都使用中醫藥治療，目前已派出3支中醫醫療隊，通過統籌中西醫的資源，發揮中西醫結合優勢，及早使用中醫中藥治療，努力提高治愈率及最大程度降低病死率。他強調當前是疫情防控最關鍵階段，武漢市仍是主戰場，要使社區成為防控的堅強堡壘，確保不出現第2個武漢。

針對重症和危重症患者的治療，國家衞健委醫政醫管局副局長焦雅輝指，當局提出抗病毒、氧療、中西醫結合、血漿治療等治療方案，並要求醫生把握搶救患者的時機，及早使用有創呼吸機，恢復患者血氧飽和度，降低死亡率，其中在收治重症患者的金銀潭醫院、肺科醫院為例，出院率已達30%至39%。

針對方艙醫院內患者是否會有交叉感染的風險，焦雅輝指該院收治都是輕症確診的新冠肺炎患者，專家亦會指導醫務人員在方艙醫院的隔離防護和定期消毒措施，重申不會產生交叉感染的風險。