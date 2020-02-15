新冠肺炎：武漢防控升級　屋苑封閉管理禁止外出

新冠肺炎疫情持續，湖北省武漢市疫情防控指揮部周六（15日）宣布加強防控措施，即日起全市所有屋苑實行封閉管理，除出外就醫及防疫人員外，其他居民一律不得進出。出入人士一律測量體溫及登記，無特殊理由及外來人士，一律不得進入屋苑。

根據通告，所有屋苑一律只能保留一個出入口，較舊的屋苑、開放式居住區以四面包圍方式硬隔離。出入口安排人員24小時值班看守，測溫登記及審核放行。在封閉管理期間，要加強環境衞生整治，保障居民基本生活需求，特別是特殊群體的關愛服務。針對中心城區以外的其他城區村灣封閉管理，亦按照以上原則，結合實際情況實施。

通告強調，各區委、區政府必須高度重視，明確任務，落實責任及迅速完成要求，各級黨組織要充分發揮戰鬥堡壘作用，黨員幹部要充分發揮先鋒模範作用，站在前列，成為居民群眾的主心骨和貼心人。

此外，荊門市中心城區亦全面升級管控措施，除運輸醫療和生活物資的貨車外，外來車輛一律不准進入，外來人員亦不准進入。除批准營業的醫藥店、生活超市和酒店外，其他商店、酒店等一律停業。