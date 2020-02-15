新冠肺炎：世衞專家指封城致交叉感染　籲中國及時公布訊息

高斯廷不認同中國政府在多個省份及城市「封城」的做法。

世界衞生組織公共衞生法暨人權協調中心主任、美國喬治敦大學法學院教授高斯廷（Lawrence Gostin）周五（14日）接受美媒專訪，指不認同中國政府在多個省份及城市「封城」的做法，認為會造成恐慌及導致交叉感染。他呼籲，中國接受國際專家協助，並向民眾做到誠實、透明，第一時間公布訊息。

高斯廷稱，封城除了導致人群聚集，造成交叉感染，更會造成恐慌、恐懼等問題，令人與與人之間失去信任。公共衞生領域的首要原則是獲得民眾的信任與配合，但現在人們擔心沒有食物、沒有藥物，有些發燒病人甚至去不了診所。即使短期內興建火神山、雷神山醫院，仍然不能滿足治療和檢測的需要。他指，民眾有權外出，有行動的自由，需要以尊嚴和人道主義方式對待他們。

高斯廷認為，中國正面臨關鍵時刻，在湖北武漢官員發現病毒後三至四周期間，中國政府沒有做出反應，導致病毒在中國和全球大量傳播，疫情在中國至今仍未受控，可能會損害公眾對政府的信心。對於武漢中心醫院眼科醫生李文亮率先披露疫情被拘留一事，高斯廷指個人完全有權向公眾披露訊息，反而不公布才是不道德，並認為李文亮只是想救人。

有關中國政府應對疫情的措施，高斯廷建議讓醫療車進入社區，提供檢測和諮詢。世衞相信能夠防止疫情蔓延，但為防病毒一旦成為像季節性流感一樣的病毒，也要做好準備，以免疫情失控。