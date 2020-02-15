新冠肺炎：人行向武漢調撥40億人民幣新鈔　保障現金供應

中國國務院聯防聯控機制周六（15日）舉行記者會，人民銀行副行長范一飛表示，已在春節前向湖北武漢緊急調撥40億元（人民幣，下同，約45億港元）新鈔，並加大對醫院等疫情防控關鍵單位的現金供應。商業銀行在疫情期間收到的現金，必須消毒處理後才能投放給客戶。

范一飛指，一般情況下，春節期間央行大額支付系統都停運。但今年因應疫情防控所需，人行專門開設大額資金匯劃的綠色通道，在春節及節後周末期間放開小額支付系統業務限額。上月24日至本月14日期間，人行的大、小額支付系統共處理1000萬元（約1112萬港元）以上支付業務39.35萬筆，金額77.37萬億元（約86萬億港元），與抗疫相關的支付業務有872筆，共447.96億元（約498億港元）。

同時，人民幣跨境支付系統（CIPS）業開設了跨境支付的特殊通道，人行於本月3日更延長大額支付系統運行時間，保障銀行間市場交易和人行專項再貸款業務的需要。

范一飛透露，已要求人行各分行全力保障現金供應，盡可能對外投放原封新鈔或疫情前回籠的發行基金。為減少病毒傳染，暫停跨省調撥和疫情嚴重地區省內調撥，重點單位的回籠現金，要暫存庫房。