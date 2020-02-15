修例風波：王毅指英美干預證據俯拾皆是　斥年輕人受外部蠱惑

中國外長王毅周五（14日）在德國接受英媒專訪，談及香港局勢。他指英國及美國煽動香港的抗議活動證據及事實不勝舉，俯拾皆是，並批評部分香港年輕人受到外部蠱惑，舉着外國國旗，幻想成為某國公民，背叛列祖列宗及忘記中國人的身份認同，令人不齒。

王毅表示，一些西方國家的外交人員，包括非政府組織頻繁跟香港的街頭暴力分子會面，為他們撐腰打氣。他稱，一些西方勢力不僅不批評嚴重違法犯罪分子，反而指摘依法執法的香港警察，企圖摧毀香港的法治。部分國家的議會甚至通過干涉香港內部事務的法案，這些都是西方煽動香港抗議活動的證據，不容抵賴。

王毅強調，西方國家以雙重標準干涉中國香港內部事務的做法實際上沒有得逞，香港形勢目前正在逐漸恢復穩定，香港的法治也在重新走上正軌，一國兩制方針將會繼續堅定貫徹執行。他指，在中央政府支持下，內地和香港的經濟聯繫更緊密，而英國、美國等很多國家在香港都有重要利益，呼籲維護香港的繁榮、穩定和法治，符合所有各方利益。