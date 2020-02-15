新冠肺炎：廣州3家庭9人確診　同餐廳食飯染病

疾控部門認為是因共同就餐餐廳暴露史，導致多人感染新冠肺炎。

新冠肺炎疫情持續擴散，部分地區更開始出現社區感染。廣州市、區的疾控機構近日就確診病例作流行病學調查時，發現3個互不相識的家庭同時有9人確診，原因是他們在同一日到同一間餐廳用餐。

疾控中心本月初接獲一名女性病例標本，經檢測對新冠病毒呈陽性反應。經流行病學調查，女患者發病前14天沒有湖北或武漢的居住史和旅行史，一直生活在廣州，亦未有接觸過相關疫區人員，但上月24日的年三十晚曾與家人外出就餐，其丈夫及女兒事後亦確診。當局隨後再接獲報告，另一名女患者因身體不適送院，其丈夫則在醫院隔離，後者更透露曾在大年三十到過同一間餐廳用餐。

疾控中心立即調查，發現原來是一個來自湖北武漢的10人家庭，同日同時間在上述2宗個案的餐廳內進食，3個家庭當日就坐在同一排靠窗相鄰的飯桌，而該武漢家庭有4人相繼被確診為新冠肺炎患者。

疾控部門指，當日餐廳內食客較多，餐桌擺放位置靠近，距離僅約1米，且用餐時間較長，分析後認為是一宗有共同就餐餐廳暴露史而導致的新冠肺炎聚集性疫情。