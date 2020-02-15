接受私企款待開50年茅台　水利廳長被雙開

中紀委周五（14日）證實，山西省水利廳前黨組書記、廳長潘軍峰涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職處分，並依法移送審查起訴。潘軍峰於2017年曾接受私人公司款待，席間享用一瓶價值逾2萬元（人民幣，下同，約4.4萬港元）的50年茅台。

調查指，潘軍峰的違紀違法行為包括在人事凍結期間，特別是省委對他作出免職決定並約談後，竟突擊提拔調整幹部；又為兒子大搞婚宴，在公務活動中違規接受在私營企業餐廳組織的豪華宴請，並瞞報有關事項；違規插手下屬單位工程項目；利用職務便利，大肆收受管理和服務對象禮金賄賂，嚴重破壞全省水利系統的政治生態。

由於潘軍峰嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律及工作紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪。經山西省紀委常委會議後報請山西省委，開除潘軍峰的黨籍，山西省監委則開除他的公職。

早年山西官場呈「塌方式」腐敗，呂梁市多名廳級幹部被查，其後多名山西省級機關的副廳級幹部先後空降呂梁市擔任要職，當中山西省委政研室副主任馬文革於2015年出任呂梁市委常委，但短短3年後被雙開。他曾要求某公司接待潘軍峰一行15人，並安排海虎魚翅、遼參湯、大閘蟹等高檔菜餚，席間馬文革要求開一瓶50年茅台酒，當晚共消費3.88萬元（約4.4萬港元）。

潘軍峰曾長期在山西省水利廳工作，先後擔任省水利廳水利管理處處長、水利廳總工及副廳長。2006年起，潘出任山西省水利廳廳長，直至2018年1月被免去職務。