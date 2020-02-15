新冠肺炎：21日共發送2.83億旅客　僅往年春運六分之一

內地新冠肺炎疫情持續蔓延，國務院聯防聯控機制周六（15日）在北京召開新聞發布會，介紹春運返程疫情防控相關工作。交通運輸部副部長劉小明表示，自上月25日至周五（14日），共發送旅客2.83億人次，每日平均發送1348萬人次。同比下降82.3%，僅是往年春運客流的六分之一。

劉小明指出，受疫情影響，預計今年春運40天客流將同比下降45%，其中短途旅遊、商務出行等旅客量大幅減少，最高峰是1500萬人次一日，是日常客運量的2成，「今年的春運返程沒有傳統意義上的高峰」。目前返程人員主要是農民工和學生返校客流，約有4億人次仍未返程。

國鐵集團副總經理李文新表示，返程防控措施包括，避免旅客聚集，從買票、進站、乘車、出站等減少旅客聚集；在502班次列車中發現有發燒旅客，共有596人；加強車站通風、消毒和清潔工組，暫停體溫超過37.3攝氏度的員工工作。

另外，交通運輸部周六（15日）通報，下周日（17日）起至疫情防控工作結束，全國收費公路免收車輛通行費，其中聯網收費高速公路以車輛駛離出口收費車道的時間為準，開放式收費的高速公路和普通收費公路以車輛通過收費站收費車道的時間為準。具體截止時間另行通知。