新冠肺炎：大批醫護確診　疑與院方下令除口罩有關

新冠肺炎疫情嚴重，除普通市民有機會患病，一直默默工作的醫護人員亦未能倖免。據官方數字，截至周二（11日）已有1716名醫護人員確診，其中6人不幸身亡。有專家指出，大批醫護人員感染，有可能是醫院高層下達錯誤規定，令基層醫護人員的防備觀念不足肇禍。

境外媒體報道，美國賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）醫學院副教授張洪濤，近日撰文呼籲內地各界，要重視向醫護人員提供充足的防護物資和人力資源。他指去年10月曾有內媒報道，武漢大學中南醫院要求醫護人員「除口罩」，避免與病人交流「有隔閡」，或因此埋下醫護人員防備觀念不足的隱患。

該院急救中心副主任夏劍曾表示，摘口罩是一種觀念的進步，是改善就醫體驗的重要舉措，相關報道更登上武漢某媒體的頭版新聞，惟有關報道目前在微信上已是「違規內容無法查看」。

張洪濤又提到中國醫療體制的結構問題，指各種規定可能是「某個領導一個想法，就執行了」，並未經過嚴格的討論或驗證，導致政策裏面可能有一些誤區。他認為政府必須給予即時及正確的資訊，例如一般市民不需配戴N95口罩，應該留給前線醫護人員，或給予前線醫護人員充足的教育培訓，避免同類事件再發生。