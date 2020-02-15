新冠肺炎：病原最有可能來自蝙蝠 疫苗研發難度大

內地新冠肺炎疫情未見好轉，國務院聯防聯控機制周六（15日）在北京召開新聞發布會，介紹相關藥物研發情況。科技部生物中心主任張新民表示，初步研究顯示，病原並非來自家禽家畜，蝙蝠是最有可能的源頭，正研究與穿山甲的關係。科研部門在靈長類動物模型上發現與新冠肺炎相同的症狀。

國家衞健委表示，除湖北外，其餘多個省市區新增確診病例連續第11日下降，世衞派遣的專家將在周末陸續抵達北京，進行3個省市考察，對中國和全球疫情防控提出建議。

張新民表示，在獼猴的肺部CT片中，發現與人類感染新冠肺炎類似的情況；又強調新冠病毒是一個新的病原體，疫苗研發難度比較大，週期較長，當局已安排多個技術路線，包括滅活疫苗，MRNED疫苗，重組蛋白疫苗，病毒載體疫苗等疫苗，確保成功率，部分疫苗已進入動物實驗階段。

張新民續稱，由美國公司研製的瑞德西韋正在湖北11家醫療機構進行臨床試驗，目前有168名重症病人和17名輕微病症的病人正接受臨床驗證。另外，科研中心在廣東深圳進行抗流感藥物法匹拉韋的臨床試驗，有較明顯的療效。