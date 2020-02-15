封路派車接仔回家　當官父停職受查

湖北武漢爆發新冠肺炎疫情，全省多市封城。湖北荊州市男子何昊周五（14日）在微博發文稱，近日被困在天門市內，不能返鄉，其擔任商務局科長的父親何炎仿疑找關係派車接其返家，引起爭議。何昊周六（15日）凌晨發文道歉，表明是虛榮心作怪，父親無權派車將其接返家中，只是拜託朋友幫忙。目前何炎仿已被停職受查。

何昊周五發文稱，從未覺得父親的職位為其帶來甚麼好處，但在全省封路的情況下，父親通過關係派車將他從天門接返荊州。何男早前曾發布支付工具支付寶的全年支出金額，發現其曾在一年內曾支出逾286萬人民幣（約323萬港元）。

貼文一出，有網民質疑其父親擁有特權，派車將何男接回。另有網民表示，其一年支出的金額是其父親給予的。惟何男隨後道歉稱，父親拜託運送蔬菜的朋友，順路開車將其接返家中，並非享有特權。何男在廣州經營服裝生意，上述所涉金額是其全年經營流水帳戶，並非父親給予。

荊州市疫情防控指揮部早前發布通知稱，非必要車輛禁止進入該市，在貨運車輛上表明，嚴禁運送人員、活禽和野生動物。目前市紀委監委、荊州市商務局等部門已介入調查。