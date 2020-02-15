新冠肺炎︰工人未及時返崗　075兩棲攻擊艦建造或受影響

受新冠肺炎疫情影響，中國的製造業幾乎完全停頓，連帶國防軍工建設亦受影響。上海滬東中華造船廠官方微信公眾號周五（14日）發文透露，該廠員工受疫情影響未能及時復工，導致正在碼頭繫泊安裝調試的「重點產品」建設受到影響。分析指，「重點產品」很可能是075型兩棲攻擊艦。

包括滬東中華造船在內，上海三大造船廠周一（10日）均已復工，惟根據官媒周三（12日）報道，目前三大造船廠復工率約為50%。上述文章指出，總裝一部電裝作業區部分員工受疫情影響未能及時返崗，導致「重點產品」電纜敷設工作勞動力緊缺，如電纜不能及時敷設，關鍵的發電機動車試驗則無從談起。為此，該廠42名黨員幹部緊急支援一線生產，一天內完成三輔後主配電板36根負載電纜的敷設任務。

分析指出，從文章描述結合其發布的照片推斷，「重點產品」很可能是正在碼頭繫泊安裝調試、中國首艘國產兩棲攻擊艦075型。官媒此前報道，075型兩棲攻擊艦長250米、寬30米，排水量約4萬噸，可搭載28架直升機，但目前不會搭載固定翼垂直起降戰機；自身防禦方面，該艦採用國產紅旗10近程防空導彈系統及「萬發炮」近程防空系統，並採用新型國產快速反應雷達。