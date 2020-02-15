新冠肺炎︰黃岡再改建2所醫院　料增約500張床位

新冠肺炎疫情持續蔓延，湖北黃岡市是繼武漢、孝感後第三重災區，確診人數已突破2000。黃岡市新冠肺炎疫情防控指揮部周六（15日）通報，該市將再依「小湯山模式」，改造市內2所醫院，用作備用收治定點醫院，預料增加約500張床位。

兩所被改造的醫院分別是黃岡市婦幼保健院新院區和黃岡市傳染病醫院，其中黃岡市婦幼保健院新院區雖在修建當中，但進度已達90%，當局按傳染病「三區兩通道」要求，改造4至11樓共190間房間，預計下周日（16日）將具備收治病人條件；另黃岡市傳染病醫院則已騰空院區，並進行應急改造升級，預料下周二（18日）具備收治病人條件。

另外，黃岡市通過緊急徵用、改造，發燒門診已由最初29個增加到127個，定點醫院由最初13個增加到30個，確診病例救治床位達3397張。另一方面，該市亦不斷升級管控措施，相繼採取交通管制、市區居民出行管控、市區經營性場所管控、所有小區全封閉管理等。