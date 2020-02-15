新冠肺炎：台灣二次包機仍未成行　陸國台辦斥民進黨藉口拖延

大陸爆發新冠肺炎疫情，台灣繼早前包機接回滯留湖北的民眾後，第二次包機至今未能成行。大陸國台辦發言人馬曉光周六（15日）接受內媒訪問時，批評民進黨當局以各種藉口拖延台胞返台，又罔顧事實，刻意抹黑陸方，是政治操弄，並採取造假、造謠等手段掩蓋真相。

馬曉光提出4點回應，認為湖北疫情防控任務繁重，武漢天河機場繁忙，台方另提華航接運，是節外生枝的行為；台方又以防疫能力不足為由，拒絕再次接回台胞，惟目前仍有近千名台胞滯留，全部運送完至少要兩個月後，遂難以接受台方安排。

馬曉光續稱，東航早前提交的第二次包機乘客名單，已考慮優先需要，其中979名等待回鄉台胞中，慢性病患者近80人，60歲以上老人和不滿18歲少年兒童近400人。台灣早前聲稱在首批乘客中發現一名確診患者，陸方表示質疑，並向對方要求提供該名患者的相關訊息。

馬曉光強調，直到周四（13日），台方仍未同意由東航包機送返台胞，強調台灣防疫機構負責人所說的完全是謊言，反指對方不斷尋找藉口，百般拖延阻擋東航實施運送。陸方敦促民進黨當局，不要將一己私利凌駕台胞利益上，應盡快同意東航包機，讓滯留台胞早日返家。