新冠肺炎：疫情影響　全台血液庫存不足5天

新冠肺炎疫情橫行，市民都盡量減少出門，導致捐血人數大減。根據台灣血液基金會上周六（15日）統計，全台血液庫存僅能再撐4.8天，其中又以台北情況最嚴峻，所有血型平均只能應付3.9天。

血液安全庫存量一般為7日以上，若僅能供應4至7天，屬偏低；低於或等於4天，則表示急缺。目前台北是全台最缺血的地區，A型血只能再撐3.8天、B型4.6天、O型3.5天、AB型4.5天。

除台北以外，新竹、台中、台南、高雄血液庫存亦面對同樣情況，只能再應付不到6天的需要。其中，新竹、台中、台南除了AB型血外，其他血型庫存量都偏低；高雄則是4種血型都偏低。

血液基金會業務處處長洪英聖表示，受新冠肺炎影響，市民都盡量留在家中，前往各捐血站的人次均減少。與過去同期相比，入血量大約減少1至2成，台北則從單日2000袋減少至只有1700袋。

洪英聖表示，新冠肺炎疫情持續，加上本周又有冷空氣團南下，若入血量仍未回升，血液庫存可能影響臨床需求。