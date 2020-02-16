新冠肺炎：王毅晤世衞總幹事　倡與專家共同抗疫

中國外長王毅上周六（15日）在德國參加慕尼黑國家安全會議。王毅在會上發表演講時，表示新冠肺炎疫情為中國經濟及社會發展帶來挑戰，但風雨之後總會有彩虹，中方在疫情受控後將會浴火重生。此外，王毅在會議期間又與世界衞生組織總幹事譚德塞會面，彼此肯定疫情防控的努力，相信雙方的互信與合作隨疫情得到進一步鞏固深化。

王毅在演講中表示，疫情的影響只是階段及暫時性，中國經濟有着強勁韌性和巨大潛力和，能抵禦各種風險挑戰。相信在疫情得到控制後，中國積壓的消費和增長潛力將快速釋放，經濟社會發展將在更健康和可持續的軌道上闊步前行。

王毅在與譚德塞會面期間，就對方肯定中國疫情採取的有效舉措，以及抵制滋生恐慌的謠言表示讚賞；王毅又強調，歡迎世衞專家組訪華，願一同密切合作盡快戰勝疫情。譚德塞則表示，世衞將繼續與中國站同一立場並提供幫助，已就假消息問題與互聯網公司溝通，又強調派出專家組訪華，是為了顯示雙方團結合作，讓世界了解中國做出的努力和犧牲。

此外，王毅亦分別會見南韓外長康京和、日本外長茂木敏充。王毅對康京和表示，希望中韓在疫情間的正常交往能夠早日恢復；康京和則表示，南韓願繼續同中方就疫情開展合作，期待早日得到控制。雙方均同意就今年預定的高層交往做好準備，並積極開展醫療、科技等新領域合作；另就朝鮮半島局勢保持溝通。

王毅又感謝日方對中國抗擊新冠肺炎疫情給予的理解和支持；另指出中方今年全面建成小康社會和打贏脫貧攻堅戰的既定目標一定實現，願繼續加強同日方在經貿、人員往來等各領域的互利合作。茂木敏充表示，也願繼續全力支持和幫助中方，進一步深化各領域合作，共同籌備好今年兩國重要高層交往。