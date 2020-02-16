新冠肺炎︰四川捐魚腥草　武漢人問「怎吃」

湖北省是新冠肺炎疫情重災區，全國各地連日來不斷運送大批物資到湖北，其中就包括各類糧食。四川多市先後捐贈了逾百噸蔬菜給湖北，惟部分蔬菜對於湖北人可謂「前所未見」，紛紛上網留言詢問「這菜怎麽吃的」，其中尤以「折耳根（魚腥草）」討論熱度最高。

據了解，四川什邡市近日捐贈了60噸蔬菜給武漢，除了萵筍、蘿蔔等常見蔬菜外，更包括了3噸折耳根，結果引起武漢網民注意。有網民詢問︰「折耳根雖說聽過，但是怎麽吃？」又有網民留言︰「這能吃麼？樣子不太好，求大神賜解！」雖然不少武漢人不太了解折耳根，但在什邡市，「涼拌折耳根」卻是一道招牌菜。另有四川人稱之為「豬鼻拱」，據說作為食材有清熱解毒，止咳祛痰，促進排尿的作用。

事件引起網民熱議，有網民表示「作為土生土長武漢人，我真的一個都沒有見過，長知識了」、「湖北也有折耳根的，我們那兒叫魚腥草，從小用葉子泡茶喝的，現在也是每年都會曬魚腥草葉子泡茶的」。另有四川網民笑言︰「四川人只分兩種，一種愛吃折耳根，還有一種超愛吃折耳根。四川人對折耳根的愛，是貫穿整個四季的，從春季的尖尖（嫩芽），吃到冬季的桿桿，如此循環，生生不息。」