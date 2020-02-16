新冠肺炎：未按時完成檢測工作　武漢5幹部被約談

湖北武漢市委常委、市紀委書記、市監委主任張曙在上周四（13日）約談5名疫情防控履職不力領導幹部。5名幹部因未按時完成疑似患者的檢測「清零」任務，導致工作滯後，造成疾控系統的數據出現差錯而被約談見面，同時被要求以堅決態度、科學舉措、嚴謹作風，落實各項防控工作。

據市紀委監委監督檢查組上周六（15日）通報，江漢區自2月9日以來連續4天未按時完成市指揮部下達的疑似病例檢測任務，導致該區某街道的確診和疑似患者數據，與系統登記的數據出錯，影響部分患者及時救治。另有幹部在疫情期間無故缺席，致使人力薄弱，又有監督站工作人員虛報理由未下區開展防控工作。

針對上述問題，市紀委監委分別約談江漢區副區長張顯軍、唐家墩街黨工委書記耿世文、鸚鵡街黨工委書記劉芳等人。張曙在約談中要求眾人深刻檢討，堅決改善存在的問題，做好疫情防控工作。張曙強調，必須進一步提高政治站位，認真反思工作中存在的問題迅速整改，切實履行好各項工作職責打贏疫情防控狙擊戰。