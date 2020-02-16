新冠肺炎：醫院改建設觀察區　供前線醫護作息抗疫

新冠肺炎疫情持續，內地有1700多名醫護人員確診，有外界質疑是醫護在疲勞的狀態下，對病毒缺乏防備所導致。廣東省第二人民醫院上周五（14日）舉行新冠肺炎一線醫務人員醫學觀察區建設工程移交儀式，院方在8天時間內搭建醫學觀察區，為前線醫護提供132張床位的作息環境。

廣東省第二人民醫院院長田軍章表示，隨着前線醫務人員不斷增加，為確保得到更好的休息，醫院黨委決定利用3號樓南面鋼架結構，以及醫院空地緊急搭建醫學觀察區，希望為前線人員提供作息環境，以最佳的狀態迎戰疫情。根據規劃，醫學觀察區建設內容主要包括臨建區和鋼結構復建區。

考慮到工期時間，院方先建設以臨建貨櫃箱為主的醫學觀察宿舍，能盡快投入使用；而鋼結構復建區域則供長期使用。至上周四（13日）下午，臨建區貨櫃箱醫學觀察宿舍完工，提供66個房間、總面積1300平方米的隔離宿舍；至於鋼結構復建區域的建築面積則有1900平方米，預計3月初完工。