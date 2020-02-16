新冠肺炎：病毒經眼結膜傳染　武漢醫院引臨床數據反駁

國家衞健委專家組成員王廣發上月赴湖北武漢工作後確診新冠肺炎，懷疑病毒透過眼結膜進入。武漢大學人民醫院有研究團隊近日發表論文，分析從63名確診患者及4名疑似患者的鼻咽和結膜拭子樣本，發現僅有1名確診患者的結膜拭子呈陽性反應。論文指，臨床數據並不支持新冠病毒可通過結膜傳播，良好的臨床保護措施可有效切斷傳播途徑。

研究團隊分析該院上月17日至28日收治的25名男性及42名女性患者，他們多數是醫護人員，尤其是女護士。當中只有1名確診患者的結膜拭子樣本呈陽性，另外2名確診患者可能陽性，但他們均沒有眼部症狀。陽性反應患者是醫院急救車司機，他曾在沒有保護下，接觸隔離患者。其中一名可能陽性反應患者是一名懷孕36周女醫生，她曾接觸確診新冠肺炎患者。

此外，論文亦分析6名因病人而感染的醫生，指他們的結膜拭子測試均是陰性。其中一人是女麻醉師，因發燒、咳嗽、眼睛發紅、發癢及出現分泌物而入院。她為確診新冠肺炎病人插管麻醉時僅戴着外科口罩、帽子及手套，沒有戴上護目鏡、防護服等防護裝備，結果手術後出現眼部症狀。為該名新冠肺炎病人施手術的2名外科醫生，其後亦不幸中招，但他們沒有眼部不適。

團隊指出，全身麻醉涉及氣管插管，可能會增加病毒感染的風險，但研究結果表明新冠肺炎患者結膜炎的發生率不高。醫護人員必須戴口罩、護目鏡、防護服及手套，與病人接觸後注意手部及臨床環境消毒，防止交叉感染。

由於結膜囊拭子的陰性結果可能受採樣量和時間的影響，且病毒測試存在一定的假陰性率，因此需密切關注患者的進展，並應該確定處於恢復期的患者是否存在新冠病毒以及結膜的感染性。