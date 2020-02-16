孕婦如廁產子　物管人員坐廁抱起男嬰救一命

廣東惠州市一名孕婦日前肚痛如廁，誰知竟誕下男嬰。孕婦和家人情急之際，幸得一名受過急救訓練的物管人員相助，最終母子二人平安。

事發於上周二（11日）下午2時許，惠州市惠陽區新圩鎮碧桂園翠湖灣小區一名黃姓孕婦的家人向物管人員王丹求助，指黃婦突然肚痛，且有臨盤迹象。當王丹抵達黃婦家時，竟發現黃婦竟在坐廁誕下男嬰。王丹於是立即致電緊急求助電話，在手機的業主群和朋友圈求助，尋找屋苑的產科醫生或護士幫忙。

也許是正值爆發新冠肺炎，醫護人員都在一線抗疫，因此通訊群組遲遲未有回應。由於男嬰當時頭向上浮在坐廁內，王丹擔心其安危，而剛好自己接受過公司安排的急救培訓課程，於是自告奮勇一手托着男嬰的頭，另一手托着其臀部，就把男嬰從坐廁抱起。

男嬰當時臉色慘白、沒發出聲音，王丹擔心其呼吸道被口水或髒物堵塞恐致窒息，於是輕輕拍下男嬰，直至他「哇」一聲哭出來，王丹才放下心來。隨後，王丹又讓黃婦側躺在床上，將其已脫落的胎盤拉出。

救護車隨後趕到，醫護人員檢查了黃婦母子身體狀況後表示，幸好男嬰被及時從坐廁抱出，應無大礙，之後便送到醫院進行詳細檢查及照顧。其後據了解，男嬰出生時重約2.5公斤，已度過觀察期，身體狀況良好。黃婦家人也第一時間致電王丹表示感謝。